Dès la mi-mai, il sera possible en Colombie-Britannique d’obtenir des soins de santé, incluant massothérapie et chiropractie ; de magasiner ; d’aller chez le coiffeur ; d’aller au restaurant ; de visiter les musées et les galeries d’art ; de retourner au bureau ; de pratiquer des sports et loisirs ; d’aller à la plage ; d’envoyer les enfants à la garderie.