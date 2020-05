(Montréal) Les préposés aux bénéficiaires ont finalement touché leur prime COVID-19 de 4 $ l’heure dans les résidences privées pour aînés, mais dans le secteur public, la situation est plus complexe, avec les primes de 4 et 8 %.

Lia Lévesque

La Presse canadienne

Les syndicats de préposés aux bénéficiaires ont indiqué, mercredi, qu’après des retards çà et là, dans certaines résidences privées pour personnes âgées, la situation s’était finalement replacée. La prime de 4 $ l’heure, octroyée temporairement par Québec, a finalement été versée aux préposés.

Il importe de souligner que dans le privé, les préposés aux bénéficiaires gagnent souvent 13 $ à 14 $ l’heure.

Public

Dans le secteur public, Québec avait annoncé, le 2 avril, des primes de 8 % pour les travailleurs aux soins intensifs, aux urgences, en soins de longue durée et dans les cliniques de dépistage, et de 4 % pour les autres travailleurs de la santé.

La prime de 4 % a bel et bien été versée à tous, mais la prime supplémentaire de 4 % (pour atteindre 8) ne l’a pas encore été, puisqu’il faut déterminer quel travailleur y a droit, dans quelle unité de soins et pour combien d’heures. Les calculs sont donc plus complexes.

Lors de l’annonce, le 2 avril, les ministres Christian Dubé et Danielle McCann avaient estimé que 69 000 travailleurs devraient toucher la prime de 8 % et 200 000 celle de 4 %.

Ces primes devaient être rétroactives au 13 mars.

Dans le secteur public, les préposés aux bénéficiaires gagnent 20,55 $ au premier échelon et jusqu’à 22,35 $ au cinquième et dernier échelon. Les exigences de formation y sont toutefois plus élevées que dans le secteur privé.