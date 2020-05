Montréal présente une première clinique de dépistage mobile

La Direction de la santé publique de Montréal reconnaît qu’en concentrant ses efforts dans les milieux de soin ces dernières semaines, elle n’a pu détecter et suivre la plus récente phase de transmission du virus en ville. Elle promet maintenant de mettre les bouchées doubles pour intervenir plus rapidement et isoler à temps les cas problématiques avant le déconfinement de la métropole.