Pluie de constats dans un repaire de la mafia

Après avoir reçu des plaintes et être intervenus quelques fois, en vain, les policiers en ont eu assez et ont distribué la semaine dernière une quarantaine de constats d’infraction pour non-respect des mesures de la Santé publique aux clients et propriétaires d’un café de Laval, a appris La Presse.