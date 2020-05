La CNESST dévoile un guide pour les écoles et les garderies

Comme elle l’a déjà fait pour les chantiers de construction et les autres industries relancées par le gouvernement du Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a fait paraître un « guide de normes sanitaires » dédié en vue de la réouverture des écoles et des garderies.