Alors que l’industrie aérienne canadienne est frappée de plein fouet par la pandémie, Justin Trudeau ne ferme pas la porte à déployer de l’aide supplémentaire aux industries les plus « durement touchées » par la crise, comme l’aviation et l’énergie. Le premier ministre canadien n’exclut pas également déposer un énoncé économique dans les prochaines semaines.

Louis-Samuel Perron

La Presse

En perte d’altitude, voire au bord du précipice, les compagnies aériennes canadiennes risquent d’accumuler d’imposants déficits dans les prochains mois et prochaines années à venir. « Nous savons que nous avions une industrie aérienne extrêmement forte et compétitive avant cette pandémie et on va en avoir une après cette pandémie », a assuré Justin Trudeau lors de son point de presse quotidien à Ottawa.

Sans donner plus de détails sur la nature de l’aide ou le montant qui pourrait être injecté, le premier ministre a indiqué lundi matin avoir l’intention de présenter « autre chose » prochainement pour « aider de façon spécifique les différentes industries touchées, comme l’industrie aérienne ». Entre-temps, la subvention salariale donne un coup de pouce important aux employeurs et aux travailleurs, a-t-il rappelé.

Justin Trudeau a également nommé les secteurs de l’énergie, du transport et de l’hôtellerie parmi les industries « durement touchées » par la crise. « Certains secteurs auront besoin d’un soutien supplémentaire. Nous allons examiner la situation et nous ferons les annonces au cours des prochains jours et des prochaines semaines. C’est sûr que nous allons réfléchir aux mesures qui s’imposent pour aider les industries durement touchées que nous voulons préserver », a déclaré le premier ministre.

Alors que son gouvernement n’a toujours pas de déposer de budget cette année en raison de la pandémie, Justin Trudeau affirme « n’exclure absolument rien » à ce sujet. « On n’est pas arrivé à déterminer encore la meilleure façon […], soit un budget, soit un énoncé économique, soit d’une autre façon », a-t-il expliqué.

« Un budget, en situation normale, c’est une prévision sur ce qui va se passer dans les années à venir. On est maintenant dans une période d’incertitudes extraordinaires sur ce qui pourrait se passer le mois prochain ou dans trois mois », a-t-il ajouté.

Subvention salariale cette semaine

C’est cette semaine que des dizaines de milliers d’employeurs canadiens pourront finalement toucher leur premier chèque de subvention salariale. Le programme permet aux employeurs admissibles d’obtenir jusqu’à 847 $ par employé pour les mois d’avril, mai et juin, et ce, de façon rétroactive au 15 mars. Questionné sur la possibilité de prolonger le programme au-delà de juin, Justin Trudeau s’est limité à dire qu’il y avait « toutes sortes de réflexions à avoir sur les étapes à suivre ».

Clause « grand-père »

Après des années d’attente, le gouvernement Trudeau a banni vendredi dernier environ 1500 types d’armes d’assaut par voie de règlement, donc sans vote des députés. Depuis, les propriétaires de ces quelque 90 000 armes à autorisation restreinte, maintenant interdites, ne peuvent plus vendre, prêter ou utiliser ces armes.

Une période d'amnistie de deux ans, jusqu'au 30 avril 2022, a été accordée aux propriétaires qui ont acheté ces armes en toute légalité. D’ici là, les propriétaires devront se départir de leurs armes dans le cadre d’un programme de rachats qui doit être présenté à la Chambre des communes. Ceux-ci pourront toutefois conserver leurs armes, selon des modalités toujours floues.

Interrogé sur cette clause de droit acquis qui a déçu les militants pour le contrôle des armes à feu, Justin Trudeau n’a pas voulu exprimer sa préférence. Il a cependant assuré que le « coût » du programme de rachat d’armes ne serait pas du tout un facteur dans son élaboration. Le premier ministre entend « travailler » avec le Bloc québécois et le Nouveau parti démocratique (NPD) dans le cadre du projet de loi.

« Il y a de prochaines étapes pour voir exactement comment ça va fonctionner. Comment le programme de rachat va être établi? Quelles seront les mesures en place, comme des clauses grand-père et s’l y en aurait. […] On va parler avec les différents partis, on va regarder aussi ce qui est efficace comme système, et ce qui est raisonnable comme système, et ce qui va protéger le plus les citoyens », a déclaré le premier ministre.

850 millions pour la recherche

Justin Trudeau a également annoncé lundi l’injection de plus de 850 millions de dollars dans la lutte mondiale contre la COVID-19. « [Ça] comprend des investissements dans les travaux de recherche menés au Canada et ailleurs dans le monde. Ça comprend aussi la mise au point d’un vaccin par l’intermédiaire de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, et le travail de l’OMS [Organisation mondiale de la Santé], qui favorise l’échange de renseignements entre les hôpitaux », a-t-il déclaré.

À l’échelle internationale, la Réponse mondiale au coronavirus vise à recueillir plus de huit milliards de dollars américains pour aider les chercheurs à lutter contre la COVID-19.