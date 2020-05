(Québec) Québec fera passer de 6000 à 14 000 le nombre de tests d'ici la fin de la semaine prochaine en prévision du déconfinement et adopte une nouvelle stratégie de dépistage de la COVID-19.

Tommy Chouinard

La Presse

Le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a présenté les détails de ce plan vendredi. Le premier ministre François Legault n'était pas avec lui et ne fera pas de sortie publique vendredi. Il a déjà annoncé son intention de réduire la fréquence de ses points de presse. Le « District 13 h » ne sera plus un rendez-vous quotidien.

Québec dit faire environ 6000 tests par jour à l’heure actuelle - c’est un peu moins de 5000 personnes testées en réalité, comme l’écrivait La Presse plus tôt cette semaine. Il a l’intention de passer à 14 000 tests d'ici la fin de la semaine prochaine. Plus on teste, plus on découvrira de cas, a prévenu le Dr Arruda.

Québec procède au deuxième changement d’importance à sa stratégie de dépistage. Au début de la pandémie, il ne testait que les voyageurs de retour de l’étranger présentant des symptômes et les personnes avec qui elles sont en contact étroit. Puis, il a décidé de faire les tests principalement auprès des patients hospitalisés et des résidants de CHSLD de même qu’auprès du personnel du réseau de la santé.

Il y a eu toujours eu en fond de scène un enjeu de pénurie d’équipements, en particulier d’écouvillons et de réactifs. Le matériel est aujourd’hui en quantité suffisante, et d'autres technologies seront également utilisées, disait le Dr Arruda cette semaine.

Avec le déconfinement à venir, il faut s’attendre à des tests aléatoires, dans des zones chaudes comme Montréal et Laval, mais aussi dans des zones froides, pour vérifier l’évolution de la contagion dans la communauté. Une bonne capacité de dépistage est l’un de ses critères de l’Organisation mondiale de la santé pour procéder au déconfinement.