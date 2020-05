Le porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, estime que le déconfinement prochain ne doit pas se faire sur le dos des travailleurs et que la santé des gens, quel que soit leur âge, doit passer avant l’économie.

(Montréal) Québec solidaire (QS) demande au gouvernement du Québec de garantir un droit de retrait sanitaire à tous les employés à risque pendant la pandémie de COVID-19.

Le porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, estime que le déconfinement prochain ne doit pas se faire sur le dos des travailleurs et que la santé des gens, quel que soit leur âge, doit passer avant l’économie.

Les personnes les plus menacées par la COVID-19 doivent pouvoir rester à la maison sans craindre d’être congédiées, selon M. Nadeau-Dubois. Il demande au gouvernement d’exiger des entreprises qu’elles acceptent que ces employés se retirent du travail temporairement.

QS ajoute que dans le cas des travailleurs âgés de plus de 60 ans ou pour ceux présentant un risque modéré, un mécanisme de contestation devrait être mis en place afin d’assurer le maintien des services essentiels et de protéger la santé et la sécurité du public.