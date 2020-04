Corrélation possible entre une maladie inflammatoire infantile et la COVID-19

Il y a quelques semaines, les spécialistes à Sainte-Justine ont remarqué des formes atypiques de la maladie de Kawasaki chez de jeunes patients. Les tests de COVID-19 se sont révélés négatifs. Mais les médecins montréalais n’étaient pas les seuls à se questionner sur ces symptômes inhabituels en pleine pandémie : leurs confrères français et britanniques ont sonné l’alarme cette semaine sur un possible lien entre le coronavirus et une hausse du nombre de cas probables de ce syndrome vasculaire rare.