(Québec) Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, refuse catégoriquement que les écoles primaires qui rouvriront offrent des demi-journées aux élèves.

Caroline Plante

La Presse canadienne

Il a précisé ce point lors d’une commission virtuelle d’une heure, jeudi, où il a été soumis à un interrogatoire serré de la part des députés d’opposition.

L’idée de permettre aux écoles qui le souhaitent d’offrir des demi-journées ou des journées alternées lui a d’abord été suggérée par la députée péquiste Véronique Hivon, puis par Christine Labrie, de Québec solidaire.

Les deux élues estiment que les demi-journées rassureraient l’ensemble des parents et des enseignants, en plus de régler le problème d’espace dans les locaux et de favoriser un nettoyage plus fréquent des classes.

Jeudi, le ministre leur a cependant opposé une fin de non-recevoir. « C’est un compromis qu’on n’a pas le goût de faire », a-t-il laissé tomber.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Véronique Hivon

« Si on y va par demi-journées, on offre aussi un demi-service, a-t-il tranché. On leur offrirait (aux élèves) l’équivalent de trois semaines. […] C’est très peu.

“On pense que c’est possible, avec l’intelligence et la débrouillardise sur le terrain, d’accueillir, à temps plein, 100 % des enfants dont les parents feront le choix de les envoyer à l’école. »

Selon les oppositions, des « milliers » de questions fusent depuis l’annonce de la réouverture des garderies et des écoles primaires le 11 mai, sauf dans le Grand Montréal, où ce sera à compter du 19 mai.

Le retour en classe se fera sur une base volontaire, a expliqué le gouvernement, qui va tolérer un maximum de 15 élèves par classe. Lorsque les premières écoles rouvriront, il restera six semaines à l’année scolaire.

Les écoles secondaires, les cégeps et les universités vont rester fermés jusqu’à la rentrée de l’automne.

Si l’on offrait des demi-journées à Montréal, a poursuivi M. Roberge, les petits Montréalais n’auraient droit qu’à l’équivalent de deux semaines et demie d’école.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Christine Labrie

La porte-parole libérale en éducation, Marwah Rizqy, a quant à elle demandé au ministre de repousser la date de réouverture des écoles à Montréal.

Elle estime que la propagation de la COVID-19 n’est pas contrôlée dans la métropole. « Il n’est pas prévu de changer le calendrier », a toutefois répondu M. Roberge en mêlée de presse virtuelle avec les journalistes.