Mobilité : Montréal prépare l'après-confinement

Montréal promet « beaucoup plus d’espace » aux piétons pour l’été prochain. Et partout dans le monde, les grandes villes qui s’apprêtent lentement à sortir de leur hibernation réarrangent leurs rues en supprimant des stationnements et des voies de circulation automobile pour favoriser les transports actifs et la distanciation physique. Le vélo et la marche vont régner sur la « mobilité post-confinement ». Pour combien de temps ?