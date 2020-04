Les quartiers de Montréal-Nord, Saint-Michel et Rivière-des-Prairies sont devenus les endroits les plus touchés par la pandémie de COVID-19 sur l’île de Montréal au cours des dernières semaines. Une stratégie de dépistage de la maladie y sera déployée au cours des prochains jours, ont indiqué mardi les autorités sanitaires.

Kathleen Lévesque

La Presse

« Malheureusement, ces quartiers se démarquent », a affirmé la Dre Mylène Drouin de la Direction régionale de la santé publique (DRSP) de Montréal, lors d’une conférence de presse virtuelle. Pour y faire face, plusieurs centaines de tests à chaque jour seront administrés afin de tenter de baliser le problème. Cela doit se mettre en place au cours des prochains jours, a indiqué la Dre Drouin.

Depuis le 8 avril, la DRSP a constaté une courbe épidémique différente du reste de l’île, et cherche à mieux comprendre les facteurs expliquant la situation. La Dre Drouin souligne que les travailleurs essentiels tant dans le réseau de la santé que dans le milieu de l’alimentation sont très nombreux dans ce territoire et la densité de la population combinée aux mesures de distanciation sociale peut-être plus difficiles à respecter pourraient apporter quelques réponses. Chose certaine, le grand nombre de cas ne semble pas relié aux voyageurs qui sont à l’origine de la première vague de contamination à Montréal.

Dans l’arrondissement de Montréal-Nord, on dénombrait 1153 cas d’infection en date de lundi. On y comptait 253 travailleurs de la santé ayant reçu un test positif, soit 23 % de tous les cas confirmés. S’ajoutaient également 210 personnes âgées dans un des CHSLD de Montréal-Nord ou de Saint-Michel.

Dre Drouin souligne également que les personnes infectées sont plus jeunes que la moyenne et quelques foyers d’éclosion ont été identifiés dans des milieux de travail. « Dans le contexte où nous voulons stabiliser la transmission communautaire et être sûrs qu’on est vraiment en contrôle, surtout si on rouvre des secteurs, on travaille avec des partenaires de l’arrondissement pour renforcer certaines stratégies », a-t-elle mentionné. Ainsi, la DRSP s’attarde aux mesures liées à la distanciation sociale, à l’occupation de l’espace public et à la conformité des milieux de travail aux recommandations de la santé publique.

Pour toute l’île de Montréal, on compte 12 487 cas de COVID-19 qui a fait 1039 victimes jusqu’à présent. Huit décès sur 10 sont survenus dans un CHSLD ou une résidence pour personnes âgées. Bien que cela demeure élevé, il s’agit d’une certaine stabilité, a souligné Dre Drouin.