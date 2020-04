Une préposée aux bénéficiaires dans la trentaine qui travaillait dans un CHSLD de Saint-Jérôme est décédée après avoir contracté la COVID-19, confirme le CISSS des Laurentides.

Mayssa Ferah

La Presse

Stéphanie Tessier était âgée dans la trentaine. Le décès est survenu lundi, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides. Elle travaillait au CHSLD Lucien G.-Rolland à Saint-Jérôme depuis quelques années. Au moins dix résidants et huit employés étaient contaminés dans cet établissement, en date du 27 avril. Une enquête de la Direction de santé publique est actuellement en cours pour déterminer si Mme Tessier a été contaminée sur son lieu de travail.

« La personne présentait des facteurs de risque, mais l'enquête menée par la Direction de santé publique nous permettra d'en savoir plus », précise le CISSS.

Elle travaillait pour le CISSS des Laurentides depuis juin 2010 à titre de préposée aux bénéficiaires.

Elle a été hospitalisée il y a deux semaines, d'abord dans un hôpital de Saint-Jérôme, puis à Montréal, confirme Hubert Forcier, conseiller aux communications de la Fédération de la santé et des services sociaux.

« La direction du CISSS des Laurentides est présentement en lien avec la famille de la défunte et transmet ses plus sincères condoléances à la famille, aux collègues et aux proches éprouvés », a transmis l’équipe des communications et des relations publiques par courriel.

« Elle était au début de sa trentaine. C’est sûr que c’est jeune, ce n’est pas habituel », affirme Dominic Presseault, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux - CSN. Il ignore si la victime avait des antécédents médicaux qui la rendaient vulnérable au virus et tente d'en savoir plus auprès de l'employeur.

« C’est vraiment pas facile ce matin. Stéphanie, c’est une collègue de travail pour tout le monde. Je n’ai pas entendu qu’il y aurait des refus de travail aujourd'hui. Par contre, il y a beaucoup d’inquiétude parmi les employés ce matin. Personne n’est à l’abri », explique M. Presseault.

Mélanie Tessier a rendu un vibrant hommage à sa cousine sur Facebook. « Une merveilleuse étoile s'est envolée cet après-midi. Ma cousine adorée nous a quittés pour aller rejoindre les anges », a-t-elle écrit.

« Cette carrière auprès des plus vulnérables était sa vocation depuis les 10 dernières années. Elle était une jeune femme appréciée, une conjointe, une fille, une sœur, une amie aimée. Et voilà que la COVID-19 est venue lui enlever la vie », a déclaré dans un communiqué interne Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

Depuis le début de la pandémie, on dénombre 17 décès liés à la COVID-19 dans la région des Laurentides.