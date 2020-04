Réouverture graduelle des écoles: une annonce aux multiples implications

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, ne qualifie plus de « vacances » le reste de l’année scolaire bouleversé par le coronavirus. Il se fait maintenant « plus exigeant » alors que les écoles primaires rouvriront à compter du 11 mai, comme les garderies d’ailleurs. Et ce n’est pas parce que les écoles secondaires restent fermées jusqu’en septembre que « l’année est finie et que ça ne compte plus », prévient-il. Réponses à des questions que beaucoup se posent au sujet de l’annonce du gouvernement Legault.