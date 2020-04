(Montréal) Envoyer les enfants à l’école ou pas ? Ce sont les parents qui auront le dernier mot, mais certains déplorent le fait qu’ils n’ont pas obtenu les réponses à toutes leurs questions pour faire un tel choix.

Marie-Eve Morasse

La Presse

Québec a annoncé aujourd’hui que les écoles primaires rouvriront le 11 mai dans toutes les régions de la province, sauf dans la grande région de Montréal, où il faudra attendre au 19 mai. La présence en classe sera facultative. Ceux qui garderont leurs enfants à la maison auront de l’enseignement à distance.

« On demande aux parents qui feront le choix de garder leurs enfants à la maison de s’acquitter de l’obligation de fréquentation scolaire des élèves en accompagnant leurs enfants à la maison dans leurs apprentissages et en leur faisant suivre les vidéos, faire les lectures, faire des travaux », a déclaré le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge.

La Fédération des comités de parents du Québec juge que c’est une « bonne chose » que ce soient les parents qui aient le dernier mot sur la décision d’envoyer leur enfant ou pas à l’école primaire, mais note qu’il reste bien des questions auxquelles le gouvernement doit répondre avant un retour en classe. Quelles règles de distanciation seront mises en place à l’école ? Et si les parents gardent leurs enfants à la maison, comment ça se passera ?

« Est-ce que ce sera de nouveaux apprentissages, de la consolidation ? Ça reste flou. Ça va prendre un outil d’information pour que les parents puissent faire un choix », dit son président, Kevin Roy.

Le plan présenté par Québec laisse les parents dans un « sérieux dilemme », déplore pour sa part le Regroupement des comités de parents des commissions scolaires de Laval et de Montréal.

Québec fait « porter aux parents la responsabilité de la réussite scolaire et en les obligeant à choisir entre la santé de leur famille, leur emploi et l’éducation de leurs enfants », écrit le Regroupement dans un communiqué.

Le ministre Roberge a-t-il tenu compte de la réalité des écoles de la grande région de Montréal, demande le Regroupement, qui énumère les « défis » auxquelles elles font face : « surpopulation dans les écoles, pénuries des personnels scolaires, entretien et hygiène dans des bâtiments scolaires vétustes, défavorisation et pauvreté, immigration et maîtrise du français, etc. »

« Les orientations proposées aujourd’hui ne semblent pouvoir s’appliquer qu’à une école théorique où tout va bien, bien loin de la réalité des écoles de Laval et de Montréal », estime le Regroupement des comités de parents des commissions scolaires de Laval et de Montréal.

Et le secondaire ?

La Fédération des comités de parents du Québec s’inquiète pour les élèves du secondaire. « On est un peu déçus qu’il n’y ait pas de possibilité pour les jeunes du secondaire de retourner à l’école. Eux aussi ont hâte de socialiser et de revoir leurs amis. Il y a aussi des élèves vulnérables au secondaire, on espère qu’ils ne soient pas mis de côté et que le soutien arrive », dit Kevin Roy, qui note que plusieurs parents voient la motivation de leurs enfants diminuer.

Ce sont les parents qui devront les « accompagner », a précisé lundi le ministre Roberge.

« L’adolescent ou l’adolescente de niveau secondaire qui est à la maison doit poursuivre une scolarisation, et les parents doivent accompagner leurs adolescents et leurs adolescentes pour qu’ils suivent la scolarisation. Je ne leur demande pas de devenir les enseignants. Je leur demande d’encadrer leurs adolescents pour qu’ils suivent les formations, pour qu’ils fassent les travaux et les lectures », a déclaré le ministre de l’Éducation.