«Mobilisation fulgurante» pour convertir un aréna en refuge

Bien avant la COVID-19, les personnes itinérantes étaient en mode survie. Mais voilà qu’en plus de la stigmatisation, de l’insécurité alimentaire, des problèmes de consommation et de santé mentale, le virus frappe. Avec 78 lits, des douches régulièrement désinfectées et des repas servis trois fois par jour, l’aréna Maurice-Richard, converti en refuge pour sans-abri, est un exemple parmi tant d’autres des rapides mesures prises par la Ville de Montréal pour s’assurer de la santé des plus vulnérables.