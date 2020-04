(Ottawa) Au tour des étudiants de recevoir un coup de pouce du fédéral : de mai à août, ils pourront toucher jusqu'à 1250 $ par mois, ou encore jusqu'à 5000 $ s'ils choisissent de faire du bénévolat pour lutter contre la COVID-19, a annoncé mercredi Justin Trudeau.

Mélanie Marquis

La Presse

Au total, les mesures de soutien globales destinées aux étudiants de niveau postsecondaire et aux nouveaux diplômés que le premier ministre a dévoilées mercredi atteignent presque 9 milliards de dollars.

La mesure phare est la prestation canadienne d’urgence pour les étudiants, mise sur pied alors que l’été approche, que les perspectives de dénicher un emploi étudiant sont très minces, et que les certains parents de jeunes sont potentiellement eux aussi pris à la gorge.

« De mai à août, vous recevrez 1250 $ par mois. Et si vous vous occupez d’une autre personne ou si vous avez un handicap, vous pourriez recevoir 1750 $ par mois », a affirmé le premier ministre en conférence de presse à Rideau Cottage.

La prestation est disponible pour ceux qui sont aux études en ce moment, qui iront à l’école en septembre ou qui ont obtenu un diplôme après décembre 2019. Les étudiants qui ont un emploi, mais qui gagnent 1000 $ ou moins par mois, peuvent aussi la toucher.

Les paiements seront rétroactifs au 1er mai et seront versés par l’intermédiaire de l’Agence du revenu. « On va travailler avec les partis d’opposition pour faire adopter le projet de loi qui va nous permettre d’instaurer cette nouvelle prestation », a signalé Justin Trudeau.

Une bourse pour le bénévolat et pour la recherche

Le gouvernement s’apprête aussi, en parallèle, à mettre sur pied la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant.

« Si vous décidez de faire du bénévolat pour nous aider à combattre la COVID-19 cet été, vous pourriez recevoir de 1000 $ à 5000 $ selon les heures que vous faites. On a besoin de votre énergie et de vos compétences », a plaidé Justin Trudeau.

Le gouvernement va également créer 76 000 emplois supplémentaires pour des jeunes dans des secteurs « qui ont besoin d’un coup de main » ou qui contribuent directement à la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Ces emplois s’ajoutent à ceux du programme Emplois d’été Canada.

« Et pour ce qui est de ceux qui font de la recherche, on va investir plus de 291 millions de dollars pour prolonger leurs bourses et leurs subventions de trois ou quatre mois, et donc leur permettre de continuer leurs travaux », a indiqué le premier ministre.

Autre mesure: le gouvernement a décidé de doubler le montant des bourses d’études qu’il accordera pour 2020-21.

« Pour les étudiants du Québec, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, on va accorder ce financement aux gouvernements provinciaux et territoriaux pour qu’ils puissent bonifier leurs propres programmes d’aide financière », a-t-il précisé.

Ottawa débloquera également plus de 75 millions de dollars pour appuyer les étudiants inuits, des Premières Nations et de la Nation des Métis.

«Un autre système compliqué»

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a promptement réagi à l'annonce du gouvernement.

«Nous sommes heureux que le gouvernement se concentre sur l'aide aux étudiant•es, mais un autre système compliqué n'est pas ce dont les étudiant•es ont besoin. Le gouvernement devrait rendre la PCU universelle afin que personne ne soit laissé pour compte», a-t-il écrit sur Twitter.

Une prestation universelle ferait en sorte que les étudiants «et toute autre personne ayant besoin d'aide puissent obtenir 2 000$ immédiatement», a ajouté le leader du Nouveau Parti démocratique.

Au Bloc québécois, le chef Yves-François Blanchet s'est réjoui de l'arrivée prochaine de cette nouvelle aide, mais il a réitéré sa demande pressante quant à l'importance de voler au secours des personnes âgées.

«Le gouv. a finalement entendu les jeunes, le mouvement étudiant ainsi que les demandes insistantes du @BlocQuebecois (le NPD l'a fait aussi). Tout n'est pas parfait mais nous progressons... Maintenant, les aînés - ça urge! - et la recherche et la science», a-t-il écrit.

«Il y a de l'aide qui s'en vient pour les aînés», a assuré Justin Trudeau vers la fin de ses échanges avec les journalistes devant sa résidence de Rideau Cottage, à Ottawa.

Contrôle des armes

Le premier ministre est allé un peu plus loin que la veille lorsqu'il a été invité à dire pourquoi le gouvernement libéral ne réagissait pas à la tuerie qui a fait 22 victimes en Nouvelle-Écosse en instaurant des mesures sur le plan du contrôle des armes à feu.

Il a en effet soutenu qu'il tenterait de voir avec les autres partis s'il y a un appétit pour adopter des mesures plus strictes, plaidant qu'avant que la crise de la COVID-19 ne frappe, les libéraux étaient «presque prêts» à présenter leur plan.

Mais dans le contexte actuel, et en vertu de l'entente intervenue avec les autres formations, le Parlement siège pour adopter des mesures liées à la lutte contre la pandémie, a fait valoir Justin Trudeau.

Pendant la campagne électorale, les libéraux s'étaient notamment engagés à interdire les armes d'assaut de style militaire et donner aux municipalités la capacité de restreindre davantage ou interdire les armes à feu, en collaboration avec les provinces et les territoires.