Des réponses à vos questions: une paie pour le futur, dividendes et aide aux entreprises

Alors que les mesures changent selon l’évolution de la crise, nous vous aidons à y voir plus clair. Aujourd’hui, peut-on être payé maintenant pour des heures travaillées plus tard ? Doit-on continuer à se verser des dividendes si l’entreprise a des fonds en réserve, mais plus de revenu ? Le fiscaliste Luc Godbout et l’avocat Éric Lallier nous aident à vous répondre.