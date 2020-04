Prisons: Québec manque de transparence, déplore la Ligue des droits et libertés

(Montréal) La Ligue des droits et libertés (LDL) craint que le gouvernement ne teste pas suffisamment les prisonniers pour détecter la COVID-19 dans les prisons provinciales et s’inquiète également que les mesures de prévention ne soient pas respectées. Mais selon le ministère de la Sécurité publique, toutes les mesures sont en place pour assurer la sécurité des détenus et des employés.