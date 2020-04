(Montréal) Une nouvelle étude du Programme canadien de surveillance pédiatrique (PCSP) tentera de déterminer combien d’enfants tombent gravement malades à cause de la COVID-19.

La Presse canadienne

L’étude colligera de l’information hebdomadaire auprès de 2800 pédiatres du pays et fournira des données en temps réel à l’Agence de la santé publique du Canada, a-t-on expliqué par voie de communiqué.

Les participants au PCSP sont invités a déclarer les cas de COVID-19 chez les enfants (de moins de 18 ans) qui doivent être hospitalisés, et ceux de COVID-19 chez les enfants non hospitalisés atteints d’une maladie sous-jacente.

La directrice médicale de la Société canadienne de pédiatrie, la docteure Charlotte Moore Hepburn, a expliqué dans un communiqué que « cette étude fournira rapidement de l’information essentielle et urgente pour établir quels enfants sont les plus vulnérables à de graves complications et lesquels profiteront le plus de nouveaux traitements et d’éventuels efforts de prévention ».

Elle a rappelé qu’on « ne sait pas grand-chose des effets de la COVID-19 sur les enfants, notamment ceux qui sont déjà atteints d’une maladie ».

Il s’agirait de la plus vaste étude de surveillance sanitaire en pédiatrie axée sur la COVID-19 au Canada. Les investigateurs collaborent avec des collègues du monde entier en vue de comparer les données de divers pays.