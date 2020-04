Tous les employés des hôpitaux et des CLSC « moins sollicités actuellement » seront envoyés « très rapidement » dans les CHSLD, et ce, pour une durée minimale de deux semaines, en vertu d’une directive envoyée par un sous-ministre de la Santé aux CISSS et aux CIUSSS de la province tard samedi soir.

Caroline Touzin

La Presse

Tommy Chouinard

La Presse

Le premier ministre François Legault doit en faire l’annonce lundi. Les « fils sont en train d’être attachés », selon des informations obtenues de source sûre. L’objectif est de constituer au plus vite des « équipes dédiées » dans les CHSLD pour prêter main-forte aux employés et éviter le déplacement de personnel d’un établissement à l’autre.

Dans la directive que La Presse a obtenue, Québec insiste sur le fait que « la crise importante d’effectifs en CHSLD-RI (ressource intermédiaire) — RTF (ressource de type familial) et RPA (résidence privée pour aînés) qui occasionne une très grande difficulté à subvenir aux besoins de nos clientèles qui y sont hébergées » ne lui donne pas d’autres choix que de « rehausser les actions ».

Ainsi, les hôpitaux de la province ralentiront encore davantage leurs activités dans les deux prochaines semaines. Le gouvernement revoit ainsi ses plans : la semaine dernière, il avait annoncé son intention de desserrer l’étau dans les hôpitaux et de reprendre graduellement les opérations non urgentes qui avaient été reportées pour faire face à une éventuelle vague de malades atteints de la COVID-19. Finalement, le délestage sera maintenu.

« Il faut utiliser toutes les ressources nécessaires de vos organisations hospitalières qui sont moins sollicitées actuellement. Ainsi je vous demande que vos employés dans les secteurs dont les activités sont réduites soient disponibles pour apporter leur contribution dans les CHSLD », a écrit le sous-ministre Yvan Gendron du Ministère de la Santé et des Services sociaux dans cette directive envoyée samedi soir au réseau de la santé.

« Il n’est pas le temps de suivre ou de mettre plein de procédures mais d’envoyer très rapidement de nouvelles ressources sur place », rappelle M. Gendron à ses gestionnaires du réseau. Québec demande même aux ressources pour personnes âgées d’« accueillir plus de personnes que celles que vous croyez avoir besoin et ainsi mettre plus de personnes requises afin de bien répondre aux besoins et soulager les équipes en place ».

Le sous-ministre inclut aussi dans le personnel requis les « chefs d’unités de soins et autres secteurs d’activités hospitalières ou de CLSC, les conseillères-cadres et les conseillères en soins infirmiers ». Ces personnes devront offrir un ou deux quarts de travail par semaine pour œuvrer dans les ressources pour personnes âgées, précise-t-il.

« Il faut utiliser les 2300 médecins qui se sont montrés disponibles pour répondre aux besoins des résidents dans ces ressources », insiste le sous-ministre Gendron auprès des dirigeants des CISSS et des CIUSSS de la province.

Québec demande d’« éviter tout corporatisme », disant avoir reçu des commentaires à cet effet.

La crise est telle dans les CHSLD, précise-t-il qu’« il faut éviter toute procédure habituelle de vérification et d’intégration qui retarde l’implication des personnes qui viennent à l’aide ».

« Il est fort possible que ces personnes ne fassent pas les actes en fonction de leur profession ou leurs origines puisqu’elles viennent compléter l’équipe pour l’ensemble des tâches à accomplir », affirme le sous-ministre.

Le personnel redéployé pourrait devoir « se déplacer vers d’autres établissements, vers d’autres régions pour offrir leur support », précise le sous-ministre de la Santé.

À Montréal, où la situation est plus critique, le CHUM va ouvrir les unités de l’Hôtel-Dieu de Montréal pour entre autres recevoir des patients COVID+ dès lundi, apprend-on également dans cette directive envoyée au réseau samedi soir.

Québec va mettre en place un comité de coordination pour les établissements des régions de Montréal, de la Montérégie et de Laval pour suivre les situations, apporter les correctifs et le support nécessaire en fonction de la réalité des éclosions importantes dans ces régions, précise le sous-ministre Gendron.

François Legault a convenu d’une stratégie avec sa ministre de la Santé Danielle McCann ainsi qu’avec les deux syndicats de médecins — FMOQ et FMSQ — afin que seules les activités essentielles soient maintenues pour les deux prochaines semaines et ainsi de libérer les médecins pour qu’ils puissent venir en aide au personnel des ressources pour les personnes âgées.

« Ainsi, de façon particulière, pour les deux prochaines semaines, nous ne devrons offrir que les services essentiels, avec toutes les nuances que cela comporte afin de ne pas nuire aux différentes clientèles face à leurs besoins de santé et sociaux, afin de pouvoir se consacrer à l’effort indispensable auprès de nos personnes âgées qui sont très vulnérables », poursuit le sous-ministre Gendron du MSSS. Les activités en oncologie, en obstétrique et en cardiologie seront protégées.

Concernant la réaffectation des 2300 médecins spécialistes qui seront répartis dans tous les établissements de personnes âgées ces jours-ci, Québec précise que « la situation sera évaluée de jour en jour en fonction de l’évolution de la pandémie, de ses impacts sur l’offre de services pour nos clientèles vulnérables et de la disponibilité des ressources humaines ».

Appelé à réagir à la nouvelle, le Dr Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, confirme que son syndicat « travaille actuellement à la mise en œuvre de cette directive » qui constitue « une opération plus large » que ce que la ministre de la Santé Danielle McCann lui avait demandé plus tôt durant la crise.

« Il faut faire tous les efforts nécessaires pour éteindre le brasier dans les CHSLD et la Ministre peut compter sur notre entière collaboration », dit le Dr Godin de la FMOQ. Cependant, comme il le répète depuis quelques jours, le Dr Godin assure que les médecins sont en « nombre suffisant » dans les CHLSD. Il manque d’infirmières et de préposés mais pas de médecins, affirme-t-il. Ceci étant dit, en plus des 450 médecins de famille redéployés dans les CHSLD la semaine dernière, 750 autres ont levé la main depuis pour aller y faire du travail médical ou du « travail humanitaire », souligne-t-il.

Le redéploiement doit se faire avec prudence, précise le Dr Godin, puisque 2000 médecins de famille travaillent aux urgences des hôpitaux — un département considéré comme un service essentiel qu’il ne faudrait pas dégarnir. En théorie, poursuit le Dr Godin, un médecin pourrait être transféré d’une région à l’autre selon cette nouvelle directive. Toutefois, comme les déplacements interrégionaux sont proscrits, « ce serait l’ultime recours », avance le président de la FMOQ.