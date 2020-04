Tous les passagers aériens devront arborer un masque non médical ou un couvre-visage pour se couvrir le nez et la bouche pendant le voyage dès lundi prochain à midi.

(Ottawa) Ceux qui fréquentent encore les aéroports seront bientôt obligés de porter un masque facial, sous peine de se voir refuser de voyager, annonce le ministre des Transports, Marc Garneau.

Mélanie Marquis

La Presse

Tous les passagers aériens devront arborer un masque non médical ou un couvre-visage pour se couvrir le nez et la bouche pendant le voyage dès le 20 avril prochain à midi, a-t-on indiqué par voie de communiqué, vendredi.

Lorsqu’ils font des voyages aériens, les voyageurs seront notamment invités à se couvrir le nez et la bouche aux points de contrôle des aéroports canadiens et lorsque les agents effectuant le contrôle ne peuvent pas maintenir une distance de deux mètres entre eux et le voyageur.

« Les passagers aériens de tous les vols au départ ou à destination d’un aéroport canadien devront également montrer qu’ils ont le masque non médical ou le couvre-visage nécessaire au moment de l’embarquement, sans quoi ils ne seront pas autorisés à poursuivre leur voyage », précise le gouvernement.

Lorsqu’ils utilisent des modes de transport maritime, les voyageurs sont par ailleurs invités à porter des masques non médicaux ou des couvre-visages autant que possible. Quant aux passagers voyageant en train, en autobus ou en autocar sont aussi « vivement encouragés à porter des masques non médicaux ou des couvre-visages autant que possible », ajoute le gouvernement fédéral.

« Les Canadiennes devraient continuer de suivre les recommandations de santé publique et rester à la maison si possible. Toutefois, si vous devez voyager, le port d’un couvre-visage est une autre mesure que vous pouvez prendre pour protéger ceux qui vous entourent, surtout lorsqu’il est impossible de respecter les lignes directrices sur l’éloignement physique », a déclaré le ministre des Transports Marc Garneau.