(Québec) L’Hôpital Jeffery Hale Saint Brigid’s du quartier Saint-Sacrement, à Québec, est le principal lieu d’éclosion de la COVID-19 dans la région.

La Presse canadienne

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale confirme que dans l’édifice de plusieurs étages du chemin Sainte-Foy, 46 patients et 31 membres du personnel ont testé positif à la COVID-19, et qu’au moins 12 personnes ont été entraînées dans la mort.

En date de jeudi, 35 personnes avaient été placées en isolement préventif à l’Hôpital Jeffery Hale Saint Brigid’s.

Sur le territoire de la Capitale-Nationale, le plus récent bilan disponible fait état de 20 morts et de 551 personnes infectées, les secteurs les plus touchés étant ceux de Beauport et de Sainte-Foy-Sillery. Près de 30 % des cas positifs ne sont pas reliés à des voyageurs ou des cas contacts des voyageurs.

L’Hôpital Jeffery Hale Saint Brigid’s offre une variété de services de soins de santé primaires en français et en anglais. Il abrite notamment un centre de jour pour les personnes âgées ; la gériatrie est d’ailleurs l’une de ses spécialités médicales.