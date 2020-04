STM: débrayages spontanés après la suspension d’un leader syndical

Le travail dans plusieurs des garages et ateliers de la Société de transport de Montréal (STM) est perturbé depuis jeudi matin par des grèves et débrayages spontanés effectués en réaction à une décision de l’employeur de suspendre le président du syndicat des employés d’entretien, Gleason Frenette, pour « intimidation et violence verbale ».