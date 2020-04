Dix résidences classées «rouge»

Une dizaine de CHSLD et de résidences pour aînés de la province ont plus du quart de leurs résidants infectés à la COVID-19 et sont classés « rouge » par le gouvernement. C’est ce que révèle une liste envoyée la fin de semaine dernière par Québec à des gestionnaires du réseau de la santé et que La Presse a obtenue. Le document, qui évolue chaque jour et que le premier ministre a refusé de rendre public lundi, offre un premier portrait global de la situation dans les 134 établissements pour personnes âgées touchés par la pandémie.