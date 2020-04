(Montréal) La mairesse Valérie Plante entend présenter un vaste « plan de relance » de la région de Montréal au début du mois de mai.

Sara Champagne

La Presse

L’enjeu principal de cette relance est le respect de la règle de distanciation de deux mètres entre les citoyens, a-t-elle expliqué lors d’une vidéoconférence organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le deux mètres est majeur, c’est toute la question de la santé publique qui prime. Tout le monde me pose la question. Comment ça va se passer au salon de coiffure, sur les trottoirs, à la banque, dans les transports collectifs ? Chaque secteur est très différent et nous y réfléchissons. Nous, on se demande, par exemple, comment on va occuper le domaine public, les trottoirs, les rues.

« On va devoir repenser l’espace public », ajoute-t-elle. Elle estime entre autres que les entreprises pourraient commencer à repenser les horaires de travail pour ne pas engorger les transports en commun aux heures de pointe.

Lundi, le premier ministre François Legault a annoncé la réouverture des chantiers résidentiels. Dans ce contexte, la Ville de Montréal estime qu’elle pourra tranquillement lancer le nettoyage des rues et le colmatage de certaines artères. La mairesse Plante appréhende également la période de déménagements du 1er juillet.

Selon elle, la pandémie vient confirmer plus que jamais l’importance de favoriser le logement social et abordable.

« Avec la pandémie, on ajoute une couche à une crise du logement qu’on anticipait déjà. Déjà, on invite les gens dans le besoin à appeler la ligne 311. Nous veillons au maintien du bureau pour l’obtention des permis de construction. Mais encore faut-il que d’autres commerces, notamment les entreprises de portes et fenêtres, soient ouverts. »

À l’instar de Vancouver, en Colombie-Britannique, la Ville de Montréal n’écarte pas la possibilité de recourir à de l’aide gouvernementale pour maintenir ses quelque 28 000 employés, cols bleus et cols blancs.

« La dernière chose que je veux, c’est de devoir couper dans les services aux citoyens. Montréal va avoir besoin d’une bonne dose d’amour. »

Valérie Plante se dit également très consciente de l’impact de l’annulation des festivals et de grands événements culturels sur l’économie montréalaise. À cet égard, elle s’engage à « honorer » les engagements financiers de son administration municipale.

La mairesse a fini sur une note d’espoir en déclarant que son équipe se penche sur la possibilité éventuelle d’un « grand événement » qui viendra « célébrer » la relance du Grand Montréal. « Ce ne sera pas pour demain, c’est clair. Ce sera plus beaucoup plus tard. Mais on souhaite un grand événement. Plus que jamais, on veut faire rayonner Montréal. »