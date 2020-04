Yves Boisvert Chronique

Quand il n’y a plus personne

Soudainement, on ouvre les yeux. Tout d’un coup, on aperçoit tous ces gens invisibles. Les préposés, les infirmières auxiliaires. Ceux qui sont là au bout du chemin. Celles qui lavent, soignent, habillent les oubliés. Tous ces gens qui sont là quand il n’y a plus personne d’autre…