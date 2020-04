(Québec) Le premier ministre du Québec a révélé jeudi que la situation était « critique » dans six ressources pour aînés, qui comptent à elles seules 71 décès des suites de la COVID-19.

Gabriel Béland

La Presse

« Je sais que beaucoup de gens sont inquiets de la situation dans les résidences et les CHSLD, a expliqué jeudi François Legault. Le problème est vraiment dans quelques CHSLD. On a six CHSLD où on a la majorité des décès, où c’est critique. »

Ces six établissements sont les suivants : CHSLD de Sainte-Dorothée à Laval (16 décès), Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci (13 décès), Centre d’hébergement de Lasalle (7 décès), Centre d'hébergement Alfred-Desrochers (5 décès), CHSLD Laflèche (20 décès) et CHSLD la Pinière (10 décès).

Le premier ministre a révélé que 450 médecins et 1000 infirmières ou autres employés ont été ajoutés d’urgence dans les CHSLD de la province. « C’est là que ça va se jouer », note M. Legault.

Québec a laissé entendre jeudi que le confinement pourrait durer plus longtemps pour les aînés. Les conséquences du virus sont plus sérieuses chez eux. À l’heure actuelle, 99% des Québécois morts de la COVID-19 avaient plus de 60 ans. « Les personnes décédées entre 60 et 69 ans avaient presque toutes des problèmes de santé chroniques », a toutefois précisé le premier ministre.

Celui-ci a profité de son point de presse quotidien pour lancer un message de solidarité envers les aînés.

« Nos aînés ont bâti le Québec. Nos aînés ont passé à travers des épreuves. Nos aînés nous lèguent une société plus juste, plus riche, plus belle et on a le devoir de les protéger, a dit François Legault. Je veux que ça devienne la priorité de tous les Québécois, protéger nos aînés. On leur doit ça. »

Bilan : 216 décès

Le Québec compte désormais 10 912 cas confirmés de COVID-19. Il s’agit d’un bond de 881 en 24 heures. On dénombre 216 décès des suites du virus. C’est 41 de plus que mercredi. Les hospitalisations se chiffrent à 679 (+47). Aux soins intensifs, 196 personnes sont atteintes de la COVID-19, c’est 15 de plus que la veille.

Le premier ministre a par ailleurs annoncé qu’il n’y aura pas de conférence de presse dimanche.