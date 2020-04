Trois organismes réitèrent leurs appels à la libération de détenus

La Ligue des droits et libertés, l’Association des avocats et avocates en droit carcéral du Québec et Solidarité sans frontières ont redemandé jeudi de libérer des détenus pour limiter la contagion dans les établissements carcéraux fédéraux et provinciaux du Québec.