Le fédéral prévoit que l’on pourrait recenser entre 22 580 à 31 850 cas de la COVID-19 et de 500 à 700 décès d’ici jeudi prochain. Et au total, il pourrait y avoir jusqu'à 44 000 décès, en fonction du pourcentage de personnes infectées.

(Ottawa) Le pic de l'épidémie de la COVID-19 devrait être atteint à la fin du printemps, et il faudra «être disciplinés» d'ici les prochains mois pour éviter que le scénario du pire ne se produise, indique Justin Trudeau.

Mélanie Marquis

La Presse

Il s'agit de quelques-unes des projections divulguées jeudi par l’Agence de la santé publique du Canada a dévoilé jeudi les projections des conséquences de la pandémie de la COVID-19, en prévenant que celles-ci sont précisément des projections, et non pas une «boule de cristal».

À la lumière de ces données, il est donc clair que «nos gestes ont encore plus d’importance pour décider à quoi notre pays va ressembler dans les semaines et dans les mois à venir», a réagi le premier ministre Justin Trudeau en conférence de presse.

«Pour l’instant, nos systèmes de santé tiennent le coup, mais on est à la croisée des chemins. La route qui va nous mener au meilleur résultat ne va pas être facile», a-t-il ajouté devant sa maison de Rideau Cottage.

«C’est notre nouvelle réalité jusqu’à ce qu’on trouve un vaccin. Mais comme on l’a vu ce matin, c’est un meilleur scénario que ce qui pourrait se produire si on refusait d’agir», a indiqué le premier ministre.

«La route qu’on va prendre dépend entièrement de nous tous. Il va falloir être disciplinés pendant les prochains mois», a-t-il souligné, insistant sur l'importance de passer par-dessus cette première vague qui déferle sur le Canada.

L'épidémie à un stade précoce

La santé publique précise dans son document que l’épidémie au Canada « est à un stade plus précoce » que dans d'autres pays, et que le Canada « figure parmi les pays dont le nombre total de cas augmente plus lentement », et ce, même si le taux de tests par nombre d’habitants est plus élevé que dans la plupart des pays.

À court terme, soit d’ici le 16 avril, on prévoit recenser entre 22 580 à 31 850 cas au total, ce qui pourrait se traduire par environ 500 à 700 décès d’ici jeudi prochain. Il y a présentement environ 20 000 cas et 461 morts au pays.

À plus long terme, la modélisation a été effectuée en fonction du pourcentage d’infection au sein de la population. Avec un taux de 2,5 %, on pourrait donc avoir 934 000 cas, 73 000 hospitalisations et 11 000 vies perdues. Avec 5 %, on pourrait recenser 1 879 000 cas, 146 000 hospitalisations et 22 000 décès, calcule l’Agence.

En conférence de presse, l’administratrice en chef de la santé publique, la Dre Theresa Tam a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une « boule de cristal », et que l’issue de la crise dépend du respect des mesures comme la distanciation sociale et le confinement.

Les scénarios modélisés sont tributaires des mesures de santé publique mises en place. Selon la plus optimiste, entre 1 % et 10 % de la population serait atteint de la maladie à COVID-19, et le pic nous mène vers la fin du printemps.

La patronne de la santé publique n'avait pas voulu s'aventurer à parler d'un pic, arguant que les projections dépendaient des mesures instaurées dans chaque juridiction, et qu'on ne pouvait de établir un pic avant que l'on remarque une pente descendante.

Au Québec, le gouvernement de François Legault a évoqué un pic aux alentours du 18 avril, tandis que du côté de l’Alberta, celui de Jason Kenney a suggéré que cela pourrait survenir à la mi-mai.

«Les chiffres peuvent sembler sombres»

Selon l'Agence de la santé publique du Canada, les mesures de distanciation physique ont permis de réduire le nombre de personnes infectées. Avant de renforcer les mesures de santé publique, chaque personne infectée (cas) au Canada infectait 2,19 personnes en moyenne.

L'objectif est que chaque malade infecte moins d'une personne afin de permettre à l'épidémie de s'estomper. Le sous-administrateur de la santé publique, le Dr Howard Njoo, estime qu'on en a cependant «jusqu'à l'été» avec cette première vague, et que des petites vagues suivront.

«Bien que les chiffres peuvent sembler sombres», le Canada peut juguler la crise en «prenant des mesures qui ont fait leurs preuves»: rester à la maison, se laver les mains, et tousser au creux de son coude, a-t-il plaidé.

«Pour assurer la réussite, il faut suivre le scénario de maîtrise de l’épidémie. Cela signifie que nous visons le taux d’infection le plus bas possible afin de réduire au minimum la maladie et la mortalité, et de raccourcir la période de transmission intense de la maladie au Canada», y lit-on.

«Nous sommes conscients que même si nous réussissons, il faudra continuer de prendre des mesures de santé publique au fil du temps pour gérer les futures vagues», est-il écrit dans le rapport fédéral.