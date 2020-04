(Ottawa) Le fédéral prévoit de 22 580 à 31 850 cas de la COVID-19 d’ici le 16 avril, et de 500 à 700 décès. Au total, pourrait avoir de 11 000 à 22 000 décès, selon le pourcentage de personnes infectées.

Mélanie Marquis

La Presse

L’Agence de la Santé publique du Canada a finalement dévoilé les projections des conséquences de la pandémie de la COVID-19, jeudi, en prévenant que celles-ci ne sont, précisément, que des projections.

Le document note que l’épidémie au Canada « est à un stade plus précoce », que le Canada « figure parmi les pays dont le nombre total de cas augmente plus lentement », et qu’en même temps, le taux de tests par nombre d’habitants est plus élevé que dans la plupart des pays.

À court terme, soit d’ici le 16 avril, on prévoit recenser entre 22 580 à 31 850 cas, ce qui pourrait se traduire par environ 500 à 700 décès d’ici jeudi prochain. À plus long terme, la modélisation effectuée en fonction du pourcentage d’infection au sein de la population.

Avec un taux de 2,5 %, on pourrait donc avoir 934 000 cas, 73 000 hospitalisations et 11 000 vies perdues. Avec 5 %, on pourrait recenser 1 879 000 cas, 146 000 hospitalisations et 22 000 décès, calcule l’Agence.

En conférence de presse, l’administratrice en chef de la santé publique, la Dre Theresa Tam a de nouveau martelé qu’il ne s’agit pas d’une « boule de cristal », et que l’issue de la crise dépend du respect des mesures comme la distanciation sociale et le confinement.

Les scénarios modélisés sont tributaires des mesures de santé publiques mises en place. Selon la plus optimiste, entre 1 % et 10 % de la population serait atteint de la maladie à COVID-19, et le pic nous mène environ vers la fin du printemps.

Mais dans tous les scénarios, il demeure difficile d'établir quand sera le pic à l'échelle nationale, a insisté la Dre Tam en conférence de presse à Ottawa. Car ils dépendent des mesures instaurées dans chaque juridiction.

«Les chiffres peuvent sembler sombres»

«Bien que les chiffres peuvent sembler sombres», le Canada peut juguler la crise en «prenant des mesures qui ont fait leur preuves»: rester à la maison, se laver les mains, et tousser au creux de son coude, a plaidé le sous-administrateur de la santé publique, le Dr Howard Njoo.

Le document du fédéral, qui tient sur 19 pages, a été rendu public après que les quatre provinces comptant le plus de cas, soit le Québec, l’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta, eurent chacun divulgué leurs scénarios respectifs.

«Pour assurer la réussite, il faut suivre le scénario de maîtrise de l’épidémie. Cela signifie que nous visons le taux d’infection le plus bas possible afin de réduire au minimum la maladie et la mortalité, et de raccourcir la période de transmission intense de la maladie au Canada», y lit-on.

«Nous sommes conscients que même si nous réussissons, il faudra continuer de prendre des mesures de santé publique au fil du temps pour gérer les futures vagues», est-il écrit dans le rapport fédéral.