Cri du cœur pour les aînés

Alors que le nombre de personnes âgées hébergées en CHSLD et atteintes de la COVID-19 ne cesse d’augmenter dans la province et que Québec promet d’y envoyer plus de personnel, le président de l’Association des médecins gériatres du Québec et l’avocat Jean-Pierre Ménard craignent que les aînés ne soient les laissés-pour-compte de cette pandémie.