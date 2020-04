Se montrant de plus en plus « optimiste », le premier ministre François Legault s’est permis d’évoquer pour la première fois la fin de « la bataille » contre la COVID-19, mercredi. « On est en train de gagner », s’est-il réjoui.

Véronique Lauzon

La Presse

On n’est pas encore tout à fait là, a-t-il rapidement précisé, mais « on voit la lumière au bout du tunnel ».

Après avoir énuméré les données du jour (25 nouveaux décès, pour un total de 175 et 10 031 cas confirmés, soit 691 de plus), M. Legault s’est dit confiant de voir les données se stabiliser.

Il a ainsi amorcé la réflexion sur le déconfinement en évoquant le début d’une réouverture progressive des commerces et le redémarrage de la construction résidentielle dans les prochaines semaines, voire « dans les prochains jours ».

« On va revoir un début de vie normale rapidement », mais à condition que les Québécois demeurent disciplinés, a-t-il répété, en avertissant qu’« on en a pour des mois » avec la distanciation sociale de deux mètres.

Il a d’ailleurs précisé qu’il fallait dès aujourd’hui réfléchir à ce que cela signifie pour les écoles et les garderies, ou il sera plus difficile de respecter les deux mètres. Il n’a ainsi pas voulu dire si les établissements rouvriraient d’ici la fin de l’année scolaire. « On va réfléchir à tout ça », a mentionné François Legault.

Le premier ministre a également indiqué qu’il y a 632 hospitalisations et 181 personnes aux soins intensifs. Mais il a voulu axer son message du jour sur sa « mission prioritaire » du moment : les personnes âgées, qui représentent 89 % des victimes mortelles du virus.

M. Legault souhaite davantage protéger les aînés. Il a ainsi annoncé le déploiement massif de personnel soignant dans les CHSLD, notamment celui de Sainte-Dorothée particulièrement touché. Également, 450 médecins seront dépêchés dans les foyers pour aînés.

Pour bien connaître la situation dans les CHSLD, tous les aînés et le personnel seront dépistés pour la COVID-19.