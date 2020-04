(Montréal) Des syndicats d’employés municipaux demandent aux villes de ne pas aggraver la crise actuelle en mettant à pied des travailleurs. Ils invitent le gouvernement Legault à assouplir la loi qui empêche les villes d’enregistrer des déficits.

Lia Lévesque

La Presse canadienne

« Si les villes ne gardent pas leurs employés, qui va le faire ? » s’est exclamé Marc Ranger, directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ.

Avec la fermeture des entreprises et commerces non essentiels qui vient d’être prolongée jusqu’au 4 mai, « nous, on craint une vague, on craint que des villes soient tentées d’aller vers des mises à pied massives », a confié en entrevue lundi le dirigeant syndical.

Le SCFP représente 72 % des employés municipaux cols bleus et cols blancs dans l’ensemble des villes du Québec.

Plusieurs municipalités du Québec ont déjà annoncé des mises à pied temporaires, à cause de la pandémie du coronavirus : Québec, Donnacona, Blainville, Mascouche et d’autres. Elles invoquent le manque de travail et le fait qu’une loi leur interdit d’enregistrer des déficits.

« Ce n’est pas le temps de faire des mises à pied », alors que ces employés municipaux peuvent être affectés à d’autres tâches, a fait valoir M. Ranger.

Ces employés devraient être affectés à la surveillance des inondations et aux interventions en conséquence, par exemple, au grand ménage du printemps et à la désinfection du mobilier urbain, suggère-t-il.

Ils peuvent aussi être prêtés à des organismes communautaires ou contacter des personnes âgées qui sont seules. « Les villes sont à la première ligne, sur le terrain », plaide-t-il.

Le dirigeant syndical rappelle aux villes que leurs taxes ne sont pas réduites pour autant, que leur versement est seulement reporté dans le temps.

À Montréal, la mairesse Valérie Plante avait annoncé, le 17 mars, que des employés municipaux seraient ainsi prêtés à Moisson Montréal, par exemple. Elle évitait ainsi des mises à pied.

Moisson Montréal manquait justement de bénévoles pour mener à bien son mandat de banque alimentaire, parce que ce sont habituellement des employés d’entreprises privées qui venaient lui donner un coup de main.