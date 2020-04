(Québec) Le Québec va demeurer « sur pause » au-delà du 13 avril. Toutes les entreprises et tous les commerces non essentiels devront rester fermés plus longtemps.

Tommy Chouinard

La Presse

C’est ce que le premier ministre François Legault annoncera dimanche, aux côtés du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

Le 23 mars, M. Legault avait appuyé sur le bouton rouge de son tableau de bord : il décrétait la fermeture de toutes les entreprises et de tous les commerces non essentiels jusqu’au 13 avril afin de freiner la propagation du coronavirus.

Son bouton restera finalement enfoncé au-delà de cette date.

Cette annonce était hautement prévisible. Déjà, la fermeture des écoles a été prolongée jusqu’au 1er mai, et il y a bien des doutes sur un retour en classe début mai.

Au début de la pandémie, Québec prévoyait un sommet des cas de COVID-19 ces jours-ci, autour des 4 et 5 avril. Or le fameux « pic » doit être finalement atteint une semaine plus tard, voire davantage. Une réouverture des commerces et entreprises le 13 avril devenait donc difficilement envisageable.