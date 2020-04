Plus de 900 nouveaux cas au Québec

(Québec) Le Québec enregistre jeudi une forte croissance de nouveaux cas de COVID-19 dans la province : 5518 Québécois en sont désormais infectés, une augmentation de 907 cas en une journée.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

365 personnes sont désormais hospitalisées, une augmentation de 58 patients en 24 heures. De ce nombre, 96 personnes sont traitées aux soins intensifs, une augmentation de 14 depuis le dernier bilan. Le Québec compte également 3 nouveaux décès, portant le bilan à 36 morts depuis le début de la pandémie.

Lors de son point de presse quotidien à Québec, le premier ministre François Legault a prévenu les Québécois que les policiers avaient reçu la consigne de donner des amendes à ceux qui ne respectent pas les mesures de distanciation imposées par le gouvernement. Les entreprises qui ouvrent malgré les interdictions seront également sévèrement punies.

« C’est sérieux. Il y a des vies qui sont en danger et si on continue de voir des rassemblements et des entreprises qui fonctionnent alors que ce n’est pas essentiel, il y aura des morts. Donc, c’est très très très sérieux », a dit M. Legault.

Le premier ministre s'est toutefois fait rassurant sur le bilan du Québec depuis le début de la crise. Si on compare la province à d'autres pays dans le monde, a-t-il dit, la situation semble toujours sous contrôle, d'où la nécessité de redoubler d'efforts pour qu'elle le reste. À titre comparatif, le Québec compte 4 décès par million d'habitants, a dit M. Legault, alors que des pays comme l'Italie ou l'Espagne déplorent 200 décès par million d'habitants.

« Pour les prochaines semaines, il faut faire comme si on avait le virus et que chaque personne qu’on rencontre avait le virus. C’est encore plus important dans les résidences pour personnes âgées », a ajouté le premier ministre.

Plus tard jeudi après-midi, le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, et la ministre de la Santé, Danielle McCann, annonceront des augmentations salariales pour certains travailleurs du réseau de la santé qui sont au front dans la crise du coronavirus.