(Québec) Québec offre une prime « COVID-19 » de 8 % pendant trois mois à certains travailleurs de la santé et demande aux syndicats d’accepter en retour une entente globale visant à renouveler les conventions collectives pour trois ans. Une stratégie dénoncée par la CSN. Le gouvernement Legault doit par ailleurs annoncer qu’une prime est accordée aux préposés aux bénéficiaires des résidences privées.

Pour des 500 000 employés des secteurs public et parapublic, le gouvernement Legault propose toujours des hausses salariales de 1,75 % pour 2020 et 2021, puis de 1,5 % pour 2022, selon la centrale syndicale.

Depuis plusieurs jours déjà, les syndicats réclament une prime spéciale de 3 à 4 $ l’heure pour tout le personnel du secteur public appelé à contribuer aux efforts des mesures d’urgence de lutte contre la COVID-19. Le gouvernement Legault a répondu formellement à cette proposition jeudi.

La prime offerte par Québec représente 8 % du salaire et a une durée de trois mois. La CSN déplore que le gouvernement réserve cette prime à quelques titres d’emploi et seulement dans trois milieux de travail, c’est-à-dire les urgences, les soins intensifs et les CHSLD.

« Le gouvernement ignore ainsi un nombre très important de travailleuses et de travailleurs au front contre la COVID-19 », accuse la CSN. La centrale syndicale relève qu’en date du 1er avril, 177 personnes du réseau de la santé et des services sociaux étaient infectées par la COVID-19 et que, parmi ces personnes, certaines occupent un emploi qui n’est pas visé par la prime.

« Aussi, en proposant une prime en pourcentage et non en montant fixe, le gouvernement laisse entendre que, pour lui, mettre sa vie en danger n’a pas la même valeur » pour tous. Dans le cas d’un préposé aux bénéficiaires, la prime serait d’environ 1,75 $ l’heure, « ce qui est nettement insuffisant et démobilisant » selon la CSN.

La centrale soutient que des employeurs privés ont offert des augmentations de salaire de 2 à 5 $ l’heure dans le contexte de la crise.

La CSN déplore également que le gouvernement rende conditionnel l’octroi de cette prime à une entente globale sur le renouvellement des conventions collectives pour une durée de 3 ans.