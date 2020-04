Des citoyens ont constaté et dénoncé le manque de respect des règles de distanciation dans plusieurs parcs de l’île de Montréal.

La mairesse de Montréal prévient qu’elle devra fermer les parcs si les règles de distanciation sociale ne sont pas davantage respectées.

Sara Champagne

La Presse

Lors de l’assemblée hebdomadaire du comité exécutif, mercredi matin, Valérie Plante a fermement rappelé à l’ordre les citoyens, en leur demandant de mettre de « côté leurs envies individuelles » pour le bien commun.

« Aujourd’hui, c’est le 1er avril, il va faire soleil dans les prochains jours, ça va faire du bien. Je demande à tout le monde de ne pas envahir les parcs. La dernière chose que l’on veut, c’est de devoir les fermer. Mais, malheureusement, si les règles ne sont pas respectées, on va devoir les fermer. »

Dans plusieurs parcs de l’île de Montréal, le week-end dernier, des citoyens ont constaté et dénoncé le manque de respect des règles de distanciation.

Par exemple, le parc La Fontaine était bondé. Des groupes de marcheurs ont été vus trop près les uns des autres. Le même scénario a été constaté au parc du Mont-Royal. Sur les réseaux sociaux, les citoyens sont nombreux à dénoncer les mauvaises pratiques.

« Si on constate qu’un parc est plein, il ne faut pas aller y prendre une marche », a ajouté la mairesse Plante. Elle a également rappelé les règles d’hygiène de base concernant le lavage des mains, la distanciation sociale.

« On évite les lieux publics, a-t-elle répété. On évite les foules, on garde notre deux mètres de distance avec les gens, sauf pour notre famille immédiate. »