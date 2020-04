(Québec) Le gouvernement Legault limite l’accès à certains territoires de quatre nouvelles régions sociosanitaires (l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie – Centre-du-Québec) aux travailleurs qui offrent des services essentiels.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Des points de contrôle opérés par les forces policières seront déployés dès mercredi midi. Ces nouvelles mesures « visent à limiter les déplacements non essentiels », a déclaré Québec par voie de communiqué.

Pour la région des Laurentides, l'accès sera limité aux municipalités régionales de comté d'Antoine-Labelle et d'Argenteuil. Dans Lanaudière, les secteurs visés sont les territoires d'Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm. En Mauricie, il s'agit de l'agglomération de La Tuque.

Ces restrictions s’ajoutent aux barrages qui limitent déjà l’accès de façon générale à 8 autres régions du Québec depuis le 28 mars : le Bas-Saint-Laurent, l’Abitibi-Témiscamingue le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord, le Nord-du-Québec, le Nunavik et les Terres-Cries-de-la-Baie-James.

« Les mesures instaurées ne visent pas les activités qui permettent d’obtenir et de fournir des soins et des services de santé, ni celles qui assurent le soutien humanitaire et les services essentiels pour la continuité de la chaîne d’approvisionnement de l’ensemble des régions du Québec. En limitant ainsi les entrées et les sorties, les autorités de santé publique croient pouvoir limiter et prévenir davantage la propagation de la COVID-19 », indiquent les autorités de santé publique mercredi.

Au cours des derniers jours, le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, avait souligné que la région d’Ottawa-Gatineau était particulière, puisqu’elle s’étend sur deux provinces où les citoyens traversent la frontière pour y obtenir, entre autres, des soins médicaux. Au moment de publier, la Sûreté du Québec (SQ) n'avait toujours pas indiqué si des points de contrôle seraient installés à la sortie des ponts qui relient Gatineau à la capitale du Canada.

En mars dernier, les maires de Gatineau et d’Ottawa, Maxime Pedneaud-Jobin et Jim Watson, avaient uni leur voix pour demander à leurs citoyens d’éviter tous voyages non essentiels entre les deux régions. Certains secteurs au nord de Gatineau se plaignaient que plusieurs Ontariens faisaient des allées et venues entre leur résidence en Ontario et leur chalet au Québec.

« La Sûreté du Québec travaille en étroite collaboration avec le Service de police de la Ville de Gatineau et le Service de sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais afin de mettre en place des mesures communes pour limiter les déplacements qui seront contrôlés sur une base aléatoire par les forces policières », précise-t-on par voie de communiqué.

Plus de détails à venir.