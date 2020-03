L’ancien directeur de la santé publique de Montréal, Dr Richard Lessard, vient de reprendre du service mais cette fois, dans la région de Lanaudière, a appris La Presse.

Kathleen Lévesque

La Presse

Depuis vendredi dernier, Dr Lessard a pris la relève, à la tête de la Direction régionale de santé publique (DRSP) de Lanaudière, du Dr Laurent Marcoux qui est absent pour des raisons de santé. Dr Lessard assumera ses fonctions de façon intérimaire pour toute la durée de la pandémie de COVID-19.

Joint mardi midi, il a confirmé vouloir « donner un coup de main » après avoir été sollicité la semaine dernière. C’est son collègue Dr Richard Massé, adjoint du Dr Horacio Arruda qui est directeur national de la santé publique, qui lui a proposé de replonger dans l’action.

J’ai remis le bouton à on même si ça faisait huit ans que j’étais parti. C’est comme passer de la marche à la course rapide. Dr Richard Lessard, directeur intérimaire, DRSP de Lanaudière

À la tête de la DRSP de Montréal de 1992 à 2002, Dr Richard Lessard a connu notamment les épidémies du SRAS et de la grippe H1N1. Lors du SRAS en 2003, 1400 Montréalais avaient été mis en quarantaine et lors de la grippe H1N1 en 2009, une vaccination massive de la population avait été organisée.

Dr Lessard souligne toutefois que la situation actuelle ne peut être comparée à cause de son ampleur et sa virulence. « Personne n’est à l’abri. Heureusement, j’arrive dans une équipe dynamique et dévouée qui ne compte pas ses heures », a-t-il dit avant de retourner à une énième réunion.

La région de Lanaudière a connu la première importante éclosion du coronavirus dans une résidence privée de personnes âgées. La COVID-19 a fait quatre victimes dans la même résidence de Lavaltrie.

Dr Lessard est également professeur agrégé de clinique au département de médecine sociale et préventive de l’Université de Montréal.