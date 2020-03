Un premier employé de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a été déclaré positif à la COVID-19. L’intervenante, qui œuvre dans l’est de Montréal, aurait possiblement contracté le virus dans le cadre de son travail.

Katia Gagnon

La Presse

Le résultat est tombé en fin de semaine : l’intervenante, qui œuvre au CIUSSS Centre-Sud-de l’Île-de-Montréal, a été infectée par le coronavirus. Son état a causé « une vague d’inquiétude, je dirais même une certaine panique » chez ses collègues, indique Caroline Letarte-Simoneau, représentante nationale de l’Alliance du personnel professionnel et technique (APTS).

Le cas de l’intervenante, qui n’avait pas voyagé ni été en contact avec un voyageur ou une personne infectée dans son entourage, « s’apparente à une transmission de type communautaire », indique Mme Letarte-Simoneau. Elle oeuvrait à l’application des mesures, un service où des visites à domicile ont toujours lieu.

« Il est possible qu’elle ait contracté la maladie dans le cadre de son travail. » L’intervenante se trouve évidemment chez elle, en isolement.

Ce premier cas à survenir dans le réseau de la DPJ à l’échelle du Québec vient cristalliser les craintes des intervenants, qui réclament depuis le début de l’épidémie d’avoir accès à davantage de matériel de protection.

Pour les intervenants qui se déplacent à domicile, la procédure impose maintenant de demander aux clients s’ils ont voyagé ou s’ils présentent des symptômes de la COVID-19. « Mais si l’usager répond non à toutes les questions, et qu’on arrive à domicile, puis qu’on est face à un autre scénario… qu’est-ce qu’on fait, compte tenu qu’on a très peu de matériel de protection ? »

Dans les différents services où le personnel se déplace chez la clientèle, seuls quatre ou cinq masques sont disponibles, pour plusieurs dizaines d’employés. « Depuis le début de la crise, les services sociaux sont oubliés. Et là, on se retrouve devant un premier cas. La crainte, c’est que ce bureau ne devienne un foyer de contagion. Et que ça mette en péril les services. »

Jusqu’à maintenant, l’APTS dit avoir eu peu de retours de l’employeur. « On a posé beaucoup de questions. On n’a eu aucune assurance que les lieux de travail avaient été décontaminés. Il n’y a aucun protocole en place. Les intervenants de ce bureau doivent-ils informer la clientèle de ce qui se passe sur leurs lieux de travail sous forme d’une déclaration ? On a été bombardés de questions par nos membres », fait valoir Mme Letarte-Simoneau.

