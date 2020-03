État d’urgence à Winneway: «Envoyez-nous l’armée!»

(Québec) La Première Nation Long Point à Winneway, en Abitibi-Témiscamingue, est à bout de souffle et la COVID-19 n’est pas encore arrivée en terres algonquines. Les autorités locales ont décrété lundi l’état d’urgence. On réclame une présence policière permanente — et même de l’armée si nécessaire — pour faire respecter l’ordre.