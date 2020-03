PHOTO JAMES TYE, AGENCE FRANCE-PRESSE

Des ingénieurs de l’équipe de F1 Mercedes et des chercheurs du University College London et du University College London Hospital ont modifié des appareils de ventilation spontanée en pression positive continue (CPAP, en anglais) pour fournir une assistance respiratoire aux patients malades, ce qui permet de réserver les respirateurs les plus sophistiqués à ceux qui en ont le plus besoin.