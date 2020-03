(Montréal) Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a mis en ligne lundi un site vers lequel les parents et étudiants peuvent se diriger pour trouver certains outils éducatifs.

Marie-Eve Morasse

La Presse

Pour l’instant, « L’école ouverte » (ecoleouverte.ca) est essentiellement d’un répertoire de sites internet qui ont été vérifiés par le ministère. En sciences et technologies, par exemple, on renvoie les élèves du secondaire vers le site Allô Prof ou encore sur la section pour les étudiants du site de l’Agence spatiale canadienne.

« Ça facilite la navigation des élèves et des parents, ça empêche de tomber sur des sites plus ou moins fiables, plus ou moins appropriés, et ça classifie les apprentissages en fonction du niveau des élèves et de la matière dans laquelle ils souhaitent faire des exercices », explique en entrevue le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge.

Ce site sera « enrichi de jour en jour », ajoute le ministre.

À compter de la semaine prochaine, les élèves de la province doivent recevoir des « listes d’activités hebdomadaires » qui seront adaptées à leur niveau. Elles seront envoyées par courriel ou par la poste.

Ces activités ne sont pas obligatoires et ne peuvent faire l’objet d’évaluations.