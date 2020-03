Les masques N95, dont les professionnels de la santé ont besoin pour se protéger du virus SRAS-CoV-2 qui cause la maladie à coronavirus (COVID-19), sont de plus en plus difficiles à trouver.

On pourrait désinfecter et réutiliser les masques N95, selon des chercheurs

(Montréal) Il serait possible de désinfecter et de réutiliser les précieux masques N95, sans que le nettoyage nuise à leur efficacité.

Jean-Benoit Legault

La Presse canadienne

Des chercheurs de l’université américaine Duke assurent que les techniques actuelles de désinfection par peroxyde d’hydrogène pulvérisé imbibent toutes les couches du masque et tuent tous les pathogènes — y compris les virus — qui s’y trouvent, sans abîmer le masque.

Le directeur adjoint du Laboratoire régional de bioconfinement de Duke, Scott Alderman, a expliqué dans un communiqué que cette technique est utilisée depuis plusieurs années, mais que c’est la première fois qu’on pense à l’utiliser pour désinfecter des masques.

L’annonce de Duke devrait alléger quelque peu la pénurie en permettant de réutiliser plusieurs masques.

Duke entend maintenant diffuser le plus largement possible les protocoles de désinfection utilisés pour que tous les établissements et toutes les compagnies qui disposent de l’équipement nécessaire puissent y avoir recours.