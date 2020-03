Dr Karl Weiss: «On apprend tous les jours»

Le microbiologiste-infectiologue Karl Weiss est aux premières loges de l’épidémie de COVID-19 qui sévit actuellement au Québec. Comme chef du service des maladies infectieuses à l’Hôpital général juif, il a traité une trentaine de patients atteints de la maladie jusqu’à maintenant. Même si l’éclosion n’en est qu’à ses débuts et qu’il est trop tôt pour prévoir la suite des choses, le Dr Weiss croit que le Québec, et le monde entier, tirera des leçons de cette pandémie. « Il y aura donc un avant et un après. Et il y aura des leçons à en tirer », écrit le Dr Weiss dans une lettre ouverte publiée dans La Presse.