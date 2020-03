Le premier ministre Justin Trudeau et sa femme Sophie Grégoire-Trudeau,

(Ottawa) La femme du premier ministre canadien Justin Trudeau a indiqué sur les réseaux sociaux, samedi soir, que son état de santé était « positif », après avoir contracté la COVID-19.

Mélanie Marquis

La Presse

« Je voulais vous donner des nouvelles : je me sens tellement mieux et j’ai reçu un bilan de santé positif de mon médecin et de Santé publique Ottawa », a-t-elle écrit sur Facebook.

« Du fond du cœur, je tiens à remercier tous ceux et celles qui m’ont envoyé leurs meilleurs vœux. J’envoie tout mon amour et mon courage aux personnes qui souffrent en ce moment », a ajouté Mme Grégoire-Trudeau.

Sa quarantaine a débuté après qu’elle eut ressenti des symptômes de la COVID-19 de retour d’un déplacement à Londres. Elle la vivait dans une aile séparée de son premier ministre de mari et de leurs trois enfants, à Rideau Cottage.