État d’urgence et urgence d’agir à Montréal

La Ville de Montréal a décrété l’état d’urgence local, vendredi après-midi, à la demande du directeur national de santé publique. Cette nouvelle mesure accorde à la municipalité les pouvoirs nécessaires pour réquisitionner des lieux d’hébergement privés et pour acheter du matériel d’urgence et de la nourriture pour les personnes qui y seraient hébergées. Qu’en pensent les Montréalais pour qui la situation est préoccupante ? Sont-ils inquiets d’un possible confinement total de la ville, qui compte plus de 900 personnes atteintes du virus ? Faudrait-il aller plus loin ?