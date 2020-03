(Ottawa) Le gouvernement Trudeau négocie avec l'administration Trump dans l'espoir d'éviter le déploiement de troupes américaines à la frontière canado-américaine.

Mélanie Marquis

La Presse

Le premier ministre Justin Trudeau a confirmé jeudi les informations d'abord dévoilées par Global News, selon lesquelles que Washington enverrait des centaines soldats américains à 30 km de la frontière canadienne pour protéger les États-Unis d’entrées illégales et de la propagation du nouveau coronavirus.

« Le Canada et les États-Unis ont la frontière non militarisée la plus longue au monde et c’est dans l’intérêt des deux pays de la garder comme ça. Nous sommes en discussion avec les États-Unis sur cet enjeu », a affirmé M. Trudeau lors de son point de presse quotidien devant la porte de sa demeure de Rideau Cottage.

En conférence de presse, sa vice-première ministre Chrystia Freeland n'a pas voulu entrer dans le détail des velléités américaines. En revanche, elle a prévenu qu'un tel geste serait «totalement inutile» que le Canada verrait comme « dommageable » à la relation entre les deux pays. Le Canada a appris « il y a une couple de jours » l'existence d'un scénario de militarisation.

Cela dit, c'est aux États-Unis que la propagation de la COVID-19 est davantage de nature à susciter des inquiétudes qu'au Canada. On y recense désormais 70 000 cas; le pays est donc en voie de dépasser l'Italie (75 000) et la Chine (82 000) à ce chapitre, selon les données de l'université Johns Hopkins.

Le gouvernement Trudeau se dit prêt à resserrer, au besoin, les mesures de contrôle à la frontière canado-américaine qui ont été implantées le 21 mars dernier. En vertu de l'accord, il est interdit de franchir la frontière, sauf pour des raisons essentielles. Le maintien du commerce entre les deux pays était un enjeu clé dans la conclusion de cette entente.

Mais la façon dont le locataire de la Maison-Blanche gère la crise est de nature à susciter des questions sur les mouvements transfrontaliers. Le fait, notamment, que Donald Trump a dit vouloir mettre fin aux mesures de confinement d'ici le dimanche de Pâques pour que les Américains puissent se masser dans les églises a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux.

Quarantaine: Trudeau évoque «grosse amende» et prison

« Si vous refusez de suivre les instructions [de la Loi sur la mise en quarantaine], vous pourriez recevoir une grosse amende ou même écoper d'une peine de prison. On a tous un rôle à jouer pour freiner la propagation du virus. Ce qu'on vous demande, c'est pas compliqué », a-t-il affirmé.

« Ça fait des semaines qu'on le répète, mais certains ne semblent pas prendre nos recommandations au sérieux. C'est non seulement décevant; c'est dangereux », s'est désolé le premier ministre.

Les voyageurs qui reviennent de l’étranger, incluant les snowbirds qui rentrent de leur migration annuelle aux États-Unis, doivent désormais obligatoirement s’isoler pendant deux semaines en vertu de l’adoption d’un décret gouvernemental. Cette contrainte s’applique à tous ceux qui arrivent au Canada d’un déplacement « non essentiel », qu’ils aient ou pas des symptômes de la COVID-19.

« Le gouvernement du Canada utilisera les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur la mise en quarantaine pour veiller à sa mise en application. Le défaut de se conformer à ce décret constitue une infraction à la Loi sur la mise en quarantaine », avertit-on dans un communiqué daté de mercredi.

Les peines maximales prévues comprennent une amende pouvant atteindre 750 000 $ ou une peine d’emprisonnement de six mois ; quiconque contrevient « intentionnellement ou par insouciance » à la loi, « expose autrui à un danger imminent de mort ou de blessures graves encourt une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans », précise la même déclaration.

En vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, qui avait été modifiée en 2005 dans la foulée de la crise du SRAS, la ministre fédérale de la Santé peut imposer établir des postes de quarantaine partout au pays.

Les banques appelées à faire leur part

Alors que tous doivent mettre l’épaule à la roue pour éviter que la crise ne plonge les Canadiens dans des situations financières trop ardues, les compagnies de carte de crédit devraient elles aussi faire leur part, a suggéré Justin Trudeau.

« Tout à fait; c'est une conversation qu'on est en train d'avoir avec les grandes banques au Canada », a-t-il répondu lorsqu'un journaliste lui a demandé si celles-ci devraient accorder une période de grâce aux Canadiens qui doivent toujours s'acquitter des taux d'intérêt faramineux associés à leur compte de carte de crédit.

Le premier ministre a spécifié que son ministre des Finances, Bill Morneau, a entamé des discussions à ce sujet. « On est en train de les encourager à prendre des mesures comme ça », a-t-il assuré. Quant au gouvernement, il tente de trouver des façons de permettre aux Canadiens d'avoir accès plus facilement au crédit à un coût moins élevé que celui des cartes de crédit.

Trudeau toujours en isolement

Le point de presse de Justin Trudeau s’est tenu devant sa résidence de Rideau Cottage, jeudi, et ce, même s’il a dépassé le cap de la période de 14 jours de l’isolement auquel il s’était astreint à compter du jeudi 12 mars dernier puisque sa femme Sophie a contracté le nouveau coronavirus.

Lorsqu'un journaliste lui a demandé, mercredi, quand il en sortirait, le premier ministre a répondu que ses enfants et lui n'avaient toujours pas de symptômes, que sa femme se sentait beaucoup mieux, et que tous continuent à «suivre toutes les recommandations des experts en santé».

À son bureau, en ce jour 15 d'isolement, jeudi, on a offert la même réponse.

Attention aux « arnaques »

Le premier ministre a d'autre part prévenu que des textos frauduleux circulent concernant les prestations que le gouvernement fédéral offrira aux Canadiens dont le gagne-pain est affecté par la crise de la COVID-19. « C’est une arnaque », a-t-il tranché, invitant les Canadiens à se fier aux sites web gouvernementaux.

Ottawa a annoncé mercredi l’entrée en vigueur prochaine de la Prestation canadienne d’urgence. Vers la mi-avril, tous les Canadiens, qu’ils aient accès ou non à l’assurance-emploi, pourront toucher 2000 $ pendant quatre mois. Les demandes se feront en ligne via un portail web qui devrait être prêt aux alentours du 6 avril.