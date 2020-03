(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau et les autres chefs de gouvernement des pays du G20 prendront part jeudi à une vidéoconférence à propos des impacts de la pandémie de COVID-19 sur la santé des populations et l’économie mondiale.

La Presse canadienne

La coordination des efforts internationaux de lutte à la pandémie et les mesures de soutien aux diverses économies affectées par le coronavirus domineront l’ordre du jour.

Mercredi, la Chambre des communes et le Sénat ont tour à tour approuvé le plan d’aide de 82 milliards destiné à soutenir les citoyens et les entreprises en difficultés à cause de la pandémie.

La vidéoconférence de jeudi sera dirigée par le roi Salman bin Abdulaziz d’Arabie saoudite, le pays qui préside le G20 cette année.

Depuis l’éclosion du nouveau coronavirus en Chine en décembre dernier, il a jusqu’ici fait plus de 21 000 morts dans le monde ; plus de 472 000 personnes sont infectées.

En plus des chefs des gouvernements, la vidéoconférence du G20 regroupera des représentants d’organisations telles l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les Nations Unies (ONU) la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l’Organisation internationale du Travail (OIT).